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Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

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Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Meclis Genel Kurulu, yarın, 6'ncı olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu toplantısında ayrıca, Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı  ele alınacak.

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