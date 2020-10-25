Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00'da toplanacak.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, gündemde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 10 Temmuz tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvelin görüşülmesi bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00'da toplanacak.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, gündemde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 10 Temmuz tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvelin görüşülmesi bulunuyor.
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