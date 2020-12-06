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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın sunmuş olduğu, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi ile  Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin”  ön görüşmesi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca milletvekillerinin güncel konuşmalarına, yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.

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