  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın sunmuş olduğu, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi ile  Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin”  ön görüşmesi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca milletvekillerinin güncel konuşmalarına, yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp şahıs bulundu06 Aralık 2020 Pazar 12:08
  • Polisten kurtulmak için arkasındaki araca çarptı!06 Aralık 2020 Pazar 12:07
  • Hasan ÖNCÜN'ün ölüm sebebi belirlendi06 Aralık 2020 Pazar 12:06
  • Savaşan: Kadın-erkek eşitliği açısından KKTC çağdaş dünyanın gerisinde!06 Aralık 2020 Pazar 12:02
  • AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor06 Aralık 2020 Pazar 11:50
  • Hava parçalı ve az bulutlu geçecek06 Aralık 2020 Pazar 11:40
  • Kasım ayı enflasyonu yüzde 2.4106 Aralık 2020 Pazar 11:05
  • KKTC'ye gelecekler dikkat! İşte yeni Covid-19 uygulamaları!06 Aralık 2020 Pazar 11:00
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak06 Aralık 2020 Pazar 10:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar mesaj yayımladı05 Aralık 2020 Cumartesi 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti