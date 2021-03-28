  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

» »
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” yer alıyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12. Sınıflar Eğitime Başlıyor28 Mart 2021 Pazar 13:48
  • Açık artırmayla araç satışı yapılacak28 Mart 2021 Pazar 13:43
  • Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD) Başkanlığına yeniden Selçuk Garanti getirildi.28 Mart 2021 Pazar 13:40
  • Atamalar devam ediyor28 Mart 2021 Pazar 13:29
  • “Öğretmenlerin %91’i okulların açılması için aşılanma gerektiğini söylüyor”28 Mart 2021 Pazar 13:25
  • Özer Kanlı Özyiğt'e cevap verdi: Söylediklerimin arkasındayım!28 Mart 2021 Pazar 13:08
  • Özyiğit: UBP de artık "ilhak" mı diyor?28 Mart 2021 Pazar 13:06
  • Zaroğlu: "Arıklı kardeşini genel başkan yardımcısı, ablasını da kadın kolları başkanı yaptı!"28 Mart 2021 Pazar 12:11
  • ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber YDÜ'de seminer verdi28 Mart 2021 Pazar 12:06
  • Vergisini gününde ödeyene %5 indirim...28 Mart 2021 Pazar 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti