Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.
Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, sunuş işlemleri yapılacak ve milletvekillerine güncel konuşma olanağı verilecek.
Toplantının gündeminde, milletvekillerinin sorularıyla ilgili bölüm de var.
Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.
Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, sunuş işlemleri yapılacak ve milletvekillerine güncel konuşma olanağı verilecek.
Toplantının gündeminde, milletvekillerinin sorularıyla ilgili bölüm de var.
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