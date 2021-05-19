Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında sunuşların ardından milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında sunuşların ardından milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
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