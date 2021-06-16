Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.
Toplantının “genel görüşme ve Meclis araştırmasıyla ilgili işler” bölümünde “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporu görüşülecek.
Toplantıda milletvekillerinin yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.
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