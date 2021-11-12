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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için yarın saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için yarın saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.

Açık yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının, ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

GÜNDEMDE 5 DE TASARI VEYA ÖNERİ VAR

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısında ayrıca komitelerden oy birliğiyle geçen ve gruplar arası mutabakatla gündeme alınan 5 de tasarı veya öneri görüşülecek.

Görüşülecek tasarı veya öneriler şöyle:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi; Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı; Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi; Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi.”

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Kurultayı’nda başkanlığa seçilen Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nu 1 Kasım’da hükümeti kurmakla görevlendirmiş ve Sucuoğlu, UBP-DP ortaklığında, YDP ve bağımsız milletvekillerinin de dıştan destek verdiklerini açıkladığı kabineyi 5 Kasım’da Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.

Yeni hükümetin programı, 8 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda okunmuş, dün de görüşülmüştü.

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