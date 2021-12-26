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Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

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Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Toplantının gündeminde, sözlü soruya dönüştürülen 6 yazılı soru da bulunuyor. Ayrıca sözlü sorusu olan milletvekilleri sorularını kürsüden sorabilecek.

Meclis Genel Kurulu, son toplantısını 9 Aralık’ta yapmıştı.

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