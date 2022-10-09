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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.Meclis Genel Kurulu yarın yasama işleviyle toplanacak. Toplantının gündeminde dört yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Yeni dönemin üçüncü birleşimi olacak yarın saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.

“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınacak.

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