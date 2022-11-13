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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun özel gündeminde, “Sayıştay Komitesinin, 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi'ne ilişkin raporu” ile “Sayıştay Komitesinin, 2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi'ne ilişkin raporu” yer alıyor.

 

Genel kurulda, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:78/2/2022)” ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da görüşülecek.

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