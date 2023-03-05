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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama gündemiyle yarın toplanacak.

Meclis’in bu dönemdeki 33’üncü birleşimi olacak yarınki toplantıda başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından “Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, kayıt dışılığın önlenmesi, kurumların yatırım alanlarının ve yatırım ortamlarının büyütülüp genişletilmesi, kurumların sermaye yapılarının rahatlatılarak genişletilmesi ve verginin tabana yayılması ile mevcut Yasaların günümüz koşullarına ve gerekliliklerine uygun hale getirilmesini amaçlıyor.

İki tasarının birleştirilmesiyle hazırlanan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise sağlık çalışanlarının açık kadrolara başvuru haklarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirirken tüm kurum ve hastanelerde görev yapan kamu sağlık çalışanları ile diğer personelin mesai saatlerine uyup uymadıklarının denetlenebilir ve uygulanabilir bir yapıda olmasının sağlanması amacıyla hazırlandı.

 
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