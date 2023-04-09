Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.
Toplantının gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.
Toplantının gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.
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