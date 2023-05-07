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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler bölümünde şu dört tasarı veya öneri ele alınacak:
“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

Meclis Genel Kurulu’nun “seçimler ve oylaması yapılacak işler” bölümünde “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alınacak. Yine bu bölümün gündeminde “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Sayın Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu” da bulunuyor.

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