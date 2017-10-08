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Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yasama gündemiyle toplanıyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarının ardından, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınacak. Bu bölümde Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.

Daha sonra Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapılacak; “Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile ilgili şartname, sözleşme ve sözleşmenin uygulanması aşamalarındaki işlemlerin hukuka ve kamu yararına uygunluğunun araştırılması hakkında Meclis Araştırma Komitesinin konu hakkındaki raporu” görüşülecek. 

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