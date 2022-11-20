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Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, geçen hafta aldığı karar uyarınca hem yasama hem de denetim görevini aynı günde yapmak üzere toplanacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının özel gündeminde 3 tasarı ve 2 de Sayıştay Komitesi’nden gelen uygunluk bildirimi görüşülecek.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ardından “Sayıştay Komitesinin, 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2016 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi, Sayıştay Komitesinin, 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi” ele alınacak.

-Güncel konuşmalar da yapılacak

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek.

Gündemde ayrıca “sorular” bölümü de var.

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