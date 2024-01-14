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Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanıyor.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yılın ilk toplantısını 8 Ocak Pazartesi yapmıştı. 

Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 2 Ocak Salı günü yapması gereken ilk toplantısını da İsias Otel davası nedeniyle ertelemişti.

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