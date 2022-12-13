Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da yasama ve yürütme görevleriyle toplanıyor.
Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimi (Y.T.No:61/2/2018 -S.R.No:22/2/2019)'ne ilişkin Raporu” ele alınacak.
Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine, sözlü ve yazılı sorulara yer verilecek.
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