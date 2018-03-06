2018 bütçesinin komitede görüşülmesi aşaması tamamlandı.Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 5 milyar 815 milyon TL’lik “KKTC 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak ,Meclise sevk etti.
Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri 12 Mart’ta başlayacak.
Bütçenin Genel Kurul’daki görüşülme programına ilişkin Başkanlık Divanı kararı bugün Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacak.
Karar, görüşmelerin 12-21 Mart arasında yapılmasını öngörüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.