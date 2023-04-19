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Meclis Genel Kurulu'nda “Çocuk Hakları” gündemli temsili özel oturum yapıldı

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Meclis Genel Kurulu'nda “Çocuk Hakları” gündemli temsili özel oturum yapıldı
Meclis Genel Kurulu'nda “Çocuk Hakları” gündemli temsili özel oturum yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, her ilçeden milletvekili sayısı kadar çocuğun katılımıyla “Çocuk Hakları” gündemli temsili özel oturum yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde, milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci (Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3, Lefke 2) Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti ve “Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul’da zillerin çalınmasının ardından içeriye giren temsili Meclis Başkanı Tuğra İrfanoğlu, toplantıyı 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumu ve “Çocuk Hakları” gündemiyle açtı.

Genel Kurul’da ilk sözü alan temsili Milletvekili Gazimağusa Polat Paşa İlkokulu öğrencisi Alvin Meyra Kahraman, “Çocuk Hakları” bildirgesini okudu.

 

Lefkoşa Levent İlkokulu öğrencisi temsili vekil Ali Tunçbilek, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri okudu.

 

Lefkoşa Gönyeli İlkokulu öğrencisi temsili vekil Kerim Erişmen, Gazimağusa Karakol İlkokulu temsili vekil Eda Solak, Girne İlçesi Şth. Hasan Cafer İlkokulu öğrencisi temsili vekil Ece Yağmur Kutat, Lefke İstiklal İlkokulu öğrencisi temsili vekil Nuray Kargılı, İskele Şehit Kartel İlkokulu öğrencisi temsili vekil İsmail Efe Sefer ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencisi temsili vekil Barış Bahriyeli birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonunda Şampiyon Melekler de saygıyla anıldı.

Genel Kurul toplantısının bitmesiyle Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

Daha sonra çocuklara izaz ikram yapıldı.

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