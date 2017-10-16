Meclis Genel Kurulu’nda erken seçim konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün erken seçim önerisiyle ilgili tartışmalar yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi. Öneri sahipleri adına Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un sunuşunu yaptığı Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Personel (Değişiklik) Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylaması öncesinde konuşmalar oldu.



ŞAHALİ: “CTP OLARAK OYUMUZ OLUMLU”



CTP Milletvekili Erkut Şahali, söz alarak, “47\2010 sayılı yasasının anomalisini gidermek üzere hazırlanan bu yasa önerisine CTP olarak oyumuz olumludur” dedi.



Hükümete mensup milletvekillerinin yasa önerilerinin hükümet tarafından sahiplenmediğini kaydeden Şahali, hükümetin hem bu yasayla, hem de diğer yasalarla ilgili düşüncelerini netleştirmesi gerektiğini belirtti.



DENKTAŞ: “SEÇİM ÖNERİSİNİN İLK SIRADA OLMASINI BEKLERDİM”



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, erken seçim önerisinin gündemin ilk sırasında olmamasını eleştirdi.



Denktaş, “Mecliste ivedilik alınıyor, yasa tartışılıyor. Ben erken seçim önerisinin Meclis gündeminin ilk sırasında olmasını beklerdim” diyerek başladı.



Denktaş, CTP ile UBP’nin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını kaydederek, erken seçime gidilmesi halinde 2018 bütçenin geçirilemeyeceğini, bununla birlikte hayat pahalılığının maaşlara yansıtılamayacağını, hayvancıların, çiftçilerin, üreticilerin ödenemeyeceğini söyledi. Denktaş: “Düşünmeden verilen kararın sonuçlarını söylemek durumundayım” dedi.



“SEÇİME GİDİLECEKSE, VEKİLLERİN GELİP BÜTÇEYİ GÖRÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”



31 Ekim’de bütçeyi sunacağını kaydeden Denktaş, “Seçime gidilecekse, vekillerin buraya gelip bütçeyi görüşeceğini düşünmüyorum. 2018 sorunlu başlayacak. Bunu bilin. Seçim tarihiyle ilgili ne yapılacaksa, CTP ve UBP’den bunu yapmasını bekliyoruz. Uzlaştınız. Bunu bugün bitirelim. Başka öneri de yapacak değiliz. Herkes hazırlığına başlasın” dedi.



Denktaş, sabahtan beri kafasında “Hababam Sınıfı”nın şarkısının döndüğünü de söyledi.

Sonra tezkerenin oylamasına geçildi. Belediye Personel (Değişiklik) Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de oy birliği kabul edildi.



ERHÜRMAN: “7 OCAK’TA ERKEN SEÇİM OLMASI İÇİN TEKNİK ENGEL YOK”



CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz alarak, 7 Ocak’ta erken seçim olması için teknik engel bulunmadığını söyledi.



Erhürman, “Biz CTP olarak Temmuz 2017 için erken seçim önerisi verdiğimizde Sayın Başbakan kabul etse ve imzalasaydı Sayın Denktaş’ın dediği gibi bugün bütçe sorunu yaşanmayacaktı. Bugüne dair hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyenler bütçe sorumluluğundan bahsediyor” şeklinde konuştu.



“KAPALI KAPILAR ARKASINDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK”



Yasal olarak en yakın tarihi istediklerini ifade eden Erhürman, “Başbakan götürmeyecekse biz 7 Ocak’ı komiteye götüreceğiz. Biz kapalı kapılar arkasında kimseyle görüşmedik. Biz aylardır bu hükümet gitmeli diyoruz. 7 Ocak’ın arkasındayız” dedi.



Tufan Erhürman, “Bu halk, yeni hukuka aykırılıklar, sorumsuzluklar istemiyor. 7 Ocak’ta erken seçim olması için teknik engel yok” şeklinde konuştu.



DENKTAŞ: “ALENGİRLİ, KARANLIK İŞLERDEN BAHSEDEN CTP’YE ÖRP’Yİ HATIRLATIRIM”



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yeniden söz alarak Erhürman’ın eleştirilerine cevap verdi.



Denktaş, “Sorumluklarımızı yerine getirmedik mi, vallahi getirdik. Esnafın, çiftçinin eziyetlendiği bir dönemden çıktık bütçe artıya geçirdik” dedi.



Serdar Denktaş, “Alengirli, karanlık işlerden bahseden CTP’ye ÖRP’yi hatırlatırım” ifadelerini kullandı.



ÖZGÜRGÜN: “ERKEN SEÇİMİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”



Başbakan Hüseyin Özgürgün de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alarak, erken seçim konusunda açıklamada bulundu.



Özgürgün, ülke tarihinde birçok kez erken seçime gidildiğini kaydederek, bütçenin nisanda geçirildiği durumların sözkonusu olduğunu söyledi.



“ÖNERİNİN KOMİTEYE BIRAKILMADAN, GENEL KURULDAN GEÇMESİNİ ÖNERİYORUM”



“Erken seçimin gerekli olduğunu düşünüyorum” diyen Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet için “işgal ettikleri koltuklar” ifadesini kullandığını söyledi, “Belli ki orada da bir rahatsızlık var” şeklinde konuştu.



CTP’nin 7 Ocak önerisinin uygun olduğunu ifade eden Özgürgün, “Ana muhalefet başkanının önerisinin komiteye bırakılmadan, genel kuruldan geçmesini öneriyorum” dedi.