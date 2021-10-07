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Meclis Genel Kurul’unda güncel konuşmalar gerçekleştirildi

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Meclis Genel Kurul’unda güncel konuşmalar gerçekleştirildi
Meclis Genel Kurul’unda güncel konuşmalar gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk toplantısını denetim gündemiyle yaptı.

Genel Kurul’da güncel konuşmalar gerçekleştirildi, ülke gündemine ilişkin görüşler paylaşıldı, Hükümete eleştiriler yöneltildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Yeni yasama yılının ilk toplantısında denetim görevi gerçekleştirildi.

Genel Kurulda zaman zaman muhalefet ve hükümet kanadından sesler yükseldi.

Muhalefet siyasi parti başkan veya milletvekilerinin Genel Kurul’da yaptıkları konuşmalarda başta erken seçim, UBP kurultayı, kovidle mücadele, akaryakıt zammı gibi konular gündeme getirildi, Hükümete eleştiriler yapıldı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı söz alarak muhalefet milletvekillerine yanıt verdi.

Erhan Arıklı, 3-4 ay sonra seçime gidileceğini, ocak mı, şubat mı olunacağının görüleceğini, ama bunun martta olmayacağını söyledi.

Arıklı, akaryakıt ihalesinde usulüne uygun olmayan opsiyon belgesinin geçerliliği olmadığı belirterek bu konu hakkında, MİK’in yöneticileri ve üyeleri hakkında şahsi olarak dava açacağını söyledi.

Sanayi bölgesindeki yerle ilgili olarak Bakan Arıklı, “Tarım Bakanlığı tarafından kurumumuza devredilmiştir, tapu kayıtları yapılmıştır, herhangi bir gayrıresmilik yoktur” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise söz alarak arazi konusuna açıklık getirdi.

Çavuşoğlu, Bahse konu arazinin iki bölüm olduğunu, derenin kenarındaki telsiz alanın verilebileceğini, ancak telli alanın verilemeyeceğini Ekonomi ve Enerji Bakanlığın ilettiklerini anlattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında aşılma konusundaki soru ve eleştirileri yanıtladı.

Ataoğlu, ekonomi, turizm ve eğitimin önünün açılması açısından aşılanmanın bir an önce ilerlemesi gerektiğini söyledi ve

“Ülkede bir doz aşı yaptıranın oranının yüzde 70,54 olduğunu, iki doz yapanın yüzde 64,13 olduğunu ve üçüncü doz yapan kişi sayısının ise 43 bin kişi olduğu bilgisini paylaştı..

Ataoğlu, “Şu anda stokta 110 bin doz sinovac aşının olduğunu, 9 bin biontech aşının olduğunu ve Ekim sonu tarihi bitecek olan 50 bin astra zeneca aşısının olduğu söylemek isterim” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Kıbrıs konusunda konuştu.

Ertuğruloğlu, koşulların değiştiğine işaret etti ve müzakerlerdeki başarısızlığın nedeninin uluslararası camiada Rum tarafının devlet, Kıbrıs Türk tarafının ise toplum muamelesi görmesi olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz BMGK tarafından tescil edilmediği sürece resmi müzakere hayata geçirilmeyecektir” ifadelerini kullandı..

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