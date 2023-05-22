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Meclis Genel Kurulu'nda ivedilik tezkereleri onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak sunuşlar bölümünde bazı ivedilik tezkereleri oylandı.
Meclis Genel Kurulu'nda ivedilik tezkereleri onaylandı

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu toplandı. Kurulda sunuşlar bölümünde bazı ivedilik tezkereleri oylandı. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA)  toplantılarına gözlemci üye olarak katılacak heyetle ilgili kararı oylandı. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, TÜRKPA toplantılarında, Cumhuriyet Meclisi’ni her daim Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın, Meclis Başkanı’nın katılmaması halinde ise Meclis Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında Meclis’te grubu bulunan her partiden birer üye temsil edecek. Harcamalar, Cumhuriyet Meclisi bütçesi yurt dışı görev yollukları kaleminden karşılanacak.

Başbakanlığın Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel AD-HOC Komite gündeminde bulunan Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’n gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasa Önerisi'nin komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkere de Genel Kurul’da oylandı. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı; Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı; Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı''nın üçüncü görüşmesine yönelik tezkereler de oylandı.

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