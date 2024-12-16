Meclis Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasasının Geçici 1’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasında Belirtilen 60 (Altmış) İş Günü Sürenin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasının ilk günü olan bugün, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantıda ilk olarak bugünkü gündemde bulunan AÖA, LAÜ ve DAÜ'nün bütçelerinin üçüncü görüşmelerinin bugünkü birleşimde yapılabilmesine ilişkin tezkereler onaylandı.

-Erhürman

Daha sonra Meclis İç Tüzüğü'nün 62'nci maddesi tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yabancılara Mülk Satışıyla İlgili Yasa Gücünde Kararname hakkında endişelerini dile getirdi.

Cumartesi akşama doğru çıkan kararnameden hükümet partilerine mensup kaç milletvekilinin haberi olduğunu soran Erhürman, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, hükümetin piyasada yabancı yatırımcıya yönelik ciddi güvensizlik yarattığını, yabancı yatırımcının elindeki malları düşük fiyattan satışa çıkardığını, inşaat sektörünü kayba uğrattığını söyledi.

Erhürman, yap sat sektöründe yerli yatırımcıyı korumak amacıyla yapıldığı söylenen yasanın, şimdi değiştirilmeye çalışıldığını, ortaklık oranlarının eklendiğini ve inşaat sektörünün riske atıldığını kaydetti.

Memleketin her alanda bitirilme noktasına getirildiğini savunan Erhürman, sorunun toprağın mülkiyetin el değiştirmesiyken, şimdi de bu kararname ile sermayenin de el değiştirme noktasına getirildiğini belirtti.

Erhürman, yabancı yap satçıya vatandaşlık verildiğini ama bu yüzde 49 ortaklık yapısıyla yap satçılık için vatandaşlığa gerek olmadığını ifade ederek, hükümeti, ülkeyi bitirmek için çalışmakla suçladı.

Cumartesi gecesi yayımlanan yasa gücünde kararnameye yönelik sert eleştirilerde bulunan Erhürman, “Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, bu hamlelerle ülkeyi ekonomiyi bilinmeyen bir yere savurdunuz, yurtsuzlaştırdınız, anlamıyorsunuz, gaile yok, nefesime yazık, çekin gidin artık, yetti” ifadelerini kullandı.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, usül hakkında söz isteyerek, hükümetin, Anayasa'ya bağlı olduğunu ancak Meclis çalışmalarına önem vermediğini, kendini Anayasa üzerinde gördüğünü ve kararnameler çıkardığını kaydetti, hükümeti eleştirdi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, bu yasanın geçtiği günden çok tartışıldığını, iş insanı Simon Aykut ve diğer kişilerin tutuklandığını, KKTC’nin hedef yapıldığını, sektörden de çok şikayet geldiğini anlattı.

Oğuz, inşaat sektöründe 100 milyon strelin kayıp olduğunu ancak bu yasayla kayıpların sisteme gireceğini, TMK’nın işin içinde olduğunu, devletin maliyenin alacakları olduğunu anlattı. Bakan Oğuz, ülke için büyük ekonomik önemi bulunan sektörde panik ve daralma olduğunu, açılım için de bu adımı attıklarını söyledi.

-Talat

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat da, “eleştirildi” diye bir bakanın kürsüden kaçmaması gerektiğini ifade ederek, kararname ile neyin süresinin uzatıldığını sordu.

Talat, sözleşmelerin süresinin uzatıldığını ancak kararname ile sektörün değil, elinde bir çok sözleşme tutan ne olduğu bilinmeyen kişilerin çıkarına adım atıldığını savundu. Talat, hükümetin yasa tanımadığını ifade ederek, Meclis'in yetkisinin gasp edildiğini söyledi. Talat, neden bu yasa gücünde kararnamenin cumartesi günü yayımlandığını sordu.

-Oğuz

Oğuz, yeniden söz alarak, bu yasanın günlerce ele alındığını, sorunların değerlendirildiğini ifade ederek, yasa ve Rumların girişimlerinden dolayı panik havası oluştuğunu, eldeki dairelerin daha ucuza satışa çıkmasından dolayı rekabet edebilir olmadığı şikayetlerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Devletin de bin daireden alacağı olduğunu ancak bu sayının yükseleceğini ifade eden Oğuz, yasanın da devletin bu alacaklarını almak ve kayıt altına almak amacıyla yapıldığını söyledi.

Sektörün yabancılara açılmasının da inşaat sektörüne destek anlamında olduğunu anlatan Oğuz, bu adımları sektörden aldıkları görüşlerle attıklarını kaydetti.

Bu sırada Tufan Erhürman da, inşaat sektörünün 7 ay önce yabancıya karşı olduğunu ancak bugün yüzde 49’u neden istediğini ve bu açılımın neden yasa ile değil de Cumartesi günü alel acele bir kararname ile yapıldığı sordu.

Oğuz ise, sektörün “piyasa daraldı, yabancılar baskılardan önünü göremiyor, çok sayıda proje var, bittik artık” dediğini ve acil açılım istediğini kaydetti, süreci anlattı.

-Erhürman

Tufan Erhürman da, yeniden kürsüden söz alarak, hükümetin, yasa yerine kararname çıkarmasını eleştirdi, bu konuda hükümeti çok kez uyardıklarını kaydetti. Ancak öngörüsüzlüğün bugün sektörü bu noktaya getirdiğini belirten Erhürman, hükümetin "dünya umrunda olmadığını" kaydetti.

Erhürman, inşaat sektörünün dün yüzde 1 bile yabancı ortak istemem derken, bugün yüzde 49 ortak istediğini ifade ederek, sektörün bu yasa ile 7 ayda batma noktasına getirildiğini söyledi.

“Kendi sattıklarımız bize rakip oldu” şikayetlerinin yaratılan güvensizlik üzerine ortaya çıktığını ve bu düzenlemenin bunu değiştirmeyeceğini belirten Erhürman, yabancı yatırımcıya güvenin, uluslararası hukuk ile verilebileceğini kaydetti.

Erhürman, sanayi, inşaat ve tüm ekonomik alanlarda ülkenin kötü yönetildiğini ifade ederek, Meclis'in yetkisinin gasp edildiğini belirtti ve “Bu zihniyet gitmedikçe bu halk nefes alamayacaktır” dedi.