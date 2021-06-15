Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumu dün akşam saat 21.00 sıralarında sona erdi.

"Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik kararın ve komite üyelerinin oylandığı genel kurulda ayrıca birçok yasa tasarı ve önerisine ilişkin ivedilik kararları oylandı.

62. madde kapsamında son konuşmayı yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetle ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Erhürman, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Akkule surları üzerine dikilen bayraklara ilişkin ret kararının ardından, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “bilmem ne kurulu” ve “böyle bir karar alınırsa eller kırılır” gibi açıklamalarına tepki göstererek, “Yaşananlar kabul edilebilir değil” dedi.

Tufan Erhürman, elektrik konusunda da, halka açıklanan rakamların birbiriyle tutarlı olmadığını öne sürerek, Arıklı’dan açıklama talep etti.

Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı’nın geçen haftaki açıklamalarına göre, güneş enerjisinde 140-141 megawatt (mw) izinlendirme yapıldığı, 86.4 mw’ın hali hazırda kullanımda olduğunu öğrendiklerini, ardından bu bilgilerin Arıklı tarafından “86,4 + 12 mw” olarak düzeltildiğini, ancak bugün Arıklı’nın yine “140 mw” olarak açıklama yaptığını söyledi ve “Gerçeği konuşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Gerçek rakamların bilinmesinin, “yüzde 20 kotası”nın geçilip geçilmediğinin tespitinde önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, güneş enerjisine yatırım yapmış kişiler ve tüketiciler için duyduğu endişeyi ifade etti.

Erhürman, trafoların enerjiyi kaldırmadığına ilişkin aldığı şikayetleri de dile getirerek, hem ülke genelinde, hem de mahalle, bölge bazında sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Hayat pahalılığı konusunu da gündeme taşıyan Erhürman, “Hayat pahalılığı meselesi bugün de Meclis’e gelmedi” dedi ve bu sürede hem Anayasa Mahkemesi’nin, hem de Meclis’in itibarının zedelendiğini ileri sürdü.

Erhürman, hayat pahalılığının sadece memuru ilgilendirdiğine yönelik dışarıdan gelen eleştirilere de yanıt vererek, 38 bin özel sektörden emekli insanın da bu hayat pahalılığından faydalandığını, bu emeklilerin bir kısmının asgari ücret kadar emekli maaşı alamadığını söyledi.

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, Erhürman’ın iddialarına yanıt vererek, Mağusa’da Akkule’nin üzerine dikilen bayraklar konusunda Yüksek Anıtlar Kurulu’nun ret cevabına gösterdiği tepkiyi dile getirmek için sarf ettiği sözlerle işin ciddiyetine vurgu yapmak istediğini söyledi.

Mağusa surlarını dolaşarak 120 noktada surlara müdahale yapıldığı tespitinde bulunduklarını vurgulayan Arıklı, “Bu zamana kadar Anıtlar Yüksek Kurulu, bu müdahalelere tepki göstermemiştir. 120 noktada susarken, bu direkleri reddederse, toplumun bunu kabul etmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji konusunda da değinen Arıklı, geçen hafta duyurulan rakamların, kayıtlara bakılmadan ifade edildiğini belirterek, KIBTEK’ten alınan son verileri paylaştı.

Arıklı, “2014’te 285 adet müracaata 8.2 mw izin verilmiş, 4.1 mw kurulmuş. 2015’e geldiğimize 7.8 mw izin vermişiz, 6 mw kurulmuş. 2016’da 3 mw izin verlmiş 2.4 mw kurulmuş. 2017’de 6 mw izin verilmiş, 4.4 mw kurulmuş, 2018’de 14 mw izin verilmiş, 8.8 mw kurulmuş. 2019’da 41.7 mw izin verilmiş, 27.7 mw kurulmuş. 2020’de 22.4 mw izin verilmiş, 14.1 mw kurulmuş. Toplamda 108.037 mw izin verilmiş, bunlardan 68.913’ü kurulmuş ve şu an devrededir” dedi.

Gazeteler açıklamalarında yer alan “140 mw yenilenebilir enerjinin” teorik olarak kullanılabilecek enerji olduğunu kaydeden Arıklı, bu enerjinin hepsinin şu anda kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Arıklı, trafolarda yaşanan voltaj probleminin de, yanlış malzeme kullanımından kaynaklandığını tespit ettiklerini açıklayarak, tüzük değişikliğine gidileceğini belirtti.

Geçen hafta ve bu hafta Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın piyasadaki rakamlarla ilgili sorular yönettiğini de anımsatan Arıklı, bu rakamların piyasa gerçeklerini yansıtmadığını, İstatistik Kurumu’ndan aldığı bilgiler kapsamında, son 16-17 ay içerisinde piyasadaki ürünlerde ortalama yüzde 5’lik bir zam görüldüğünü ifade etti.

Temizlik ürünlerinde, Türkiye ile karşılaştırıldığında, büyük fiyat farklılığı olduğuna işaret eden Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın ön izin verirken serbest dolaşım belgesi talep etmesi ve bunun sonucunda ürünün sadece o firma tarafından getirilmesinin bu farklılığın başlıca nedeni olduğunu kaydetti ve “Acentelerin insafına kalmışız” dedi.

ÖZERSAY

HP Milletvekili Kudret Özersay, piyasadaki ürün fiyatlarının bakanın söylediği gibi, “başa baş” olmadığını ileri sürerek, “Biz piyasayı ucuzlatacağız dediniz, ucuzlatmadınız. Hatta zenginden alıp, fakire verecektiniz. Yapamadınız” şeklinde konuştu.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Mağusa kalesi içinde veya etrafında birçok proje reddettiğini ya da değişiklik talep ettiğini anımsatarak, konunun “bayrak tartışması” olmadığını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bu tartışmayı “bilerek ve isteyerek” gündem değiştirmek için başlattığını öne sürdü.

ATAKAN

HP Milletvekili Tolga Atakan da, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın serbest dolaşım belgesine ilişkin açıklamasına yanıt vererek “Serbest dolaşım belgesi, tüketiciyi korumak içindir. Kaldırılması için adım atmayı düşünüyorsanız, süratle bundan vazgeçin. Çok farklı sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.

KALKINMA BANKASI TEŞKİLAT (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Tartışmaların ardından, KKTC Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. İdari, Kanun ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, tasarıya ilişkin raporu okuduğu sırada, tasarı maddelerinin fazla teknik detay içermesinden dolayı, sadece yan başlık şeklinde okunması önerisinde bulundu. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı, madde madde görüşülerek, oy birliği ile kabul edilmesinin ardından ikinci görüşmesi tamamlanmış oldu.

Tasarı’nın üçüncü görüşmesinin, ivediliği olmadığı gerekçesiyle, bir sonraki birleşimde yapılmasına karar verildi.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki oturumu perşembe günü gerçekleştirilecek.