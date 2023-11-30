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Meclis Genel Sekreterliği Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.
Meclis Genel Sekreterliği Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüşmeyi tamamlayarak oyladı ve oy birliğiyle kabul etti.

Zorlu Töre, Fazilet Özdenefe, Resmiye Eroğlu Canaltay, Fikri Toros, Alişan Şan, Salahi Şahiner, Sıla Usar, Hasan Küçük ve Devrim Barçın tarafından sunulan öneri, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak öneriyle ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Alişan Şan ve CTP Milletvekili Fikri Toros da katıldı. 

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