Meclis Gündemi: Kur sabitlemes, devam edecek mi?

Genel Kurulda daha sonra Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname ele alındı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros söz alarak tasarıya ilişkin raporu bilgiye getirdi.

Rapor, süresi dolan yasa gücünde kararnamenin, 1 Mart - 31 Aralık 2019 dönemini de kapsayacak şekilde yasaya dönüştürülmesini öngörüyor.

ATUN

UBP milletvekili Sunat Atun ise söz alarak, Hükümetin hiçbir eleştiri duymak istemediğini tahammülsüzlük içinde olduğunu iddia etti.

Atun, tasarıyla ilgili yeterli çalışma yapılmadığını öne sürerek, detaylandırılması gereken konularla ilgili bilgi veri.

OLGUN

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise söz alarak, komitelerin karar makamı olmadığını dile getirerek, komitelerin süresi tamamlanmış, kriz aşılsın diye alınan kararlarla ilgili yetkili kurumlarla görüşmeden yeni tasarılar üretmemesi gerektiğini söyledi.

Komitelerin detaylandırılmayan, içi doldurulmayan konuları onaylayacak noter olmadığını kaydeden Amcaoğlu, kur sabitlenmesi niye, neden, kimlere gibi aydınlatıcı açıklamaların yapılması gerektiğini vurguladı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, dövizle borçlanmalarda kur sabitlemesine gidilmesinin o dönemde alınması gereken acil bir tedbir olduğunu kaydetti.

Arıklı, 4000 doların hangi kritere göre belirlendiğinin ise hala muamma olduğunu ifade etti.

Ekonomistlerin Türkiye’de 31 Mart seçimlerinin ardından yeni bir krizin geleceğine yönelik uyarılarda bulunduğunu söyleyen Arıklı, hükümetin bu konuda bir çalışması olup, olmadığını sordu.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova da, kararname kapsamında kaç kişinin bu düzenlemeden faydalandığının bilinmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Elektrikte yapılan düzenlemenin de vatandaşlara empoze edildiğini iddia eden Berova, vatandaşın, zaten normalde ne kadar elektriği ne zamanlarda tükettiğini bilemeyeceğini, bu nedenle de seçim yapmasının ‘empoze’ olacağını kaydetti.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy da, geçen yıl yapılan sözleşmeleri incelediğini, kararnamenin ardından dövizle yapılan sözleşmelerde artış gördüğünü, bunun sebebinin de hayat pahalılığıyla birlikte TL sözleşmelere yüzde 30 zam yapıldığını gözlemlediğini anlattı.

Vatandaşlara eşit davranılması gerektiğini belirterek, bu kararnamenin ve uygulamanın vatandaşlar arasında eşitsizlik yarattığını savunan Taçoy, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bunun 4 binden fazla olan kiraları kapsamadığını anımsatarak, konut kiralarının ise zaten çok cüzi olduğu için hayat pahalılığı oranında zam yapıldığını kaydetti.

2017 kirasını ödemeyenler olduğunu, sözleşmeden sonra alınan kiraların sadece 2018 yılında sabitlenmiş kurdan alındığını, öncesinin o günkü kurdan alındığını anlatan Denktaş, 4 bin eşiğinin büyük ve küçük esnafı ayırabilmek amaçlı olduğunu, büyük işletmelerin altından kalkabileceğinin varsayıldığını belirtti.

Denktaş, birikmiş borçların da sabit kurdan alınmasını da değerlendirdiklerini ancak ‘af’ gibi algılanacağından yapmadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından süresi dolan yasa gücünde kararname oy birliğiyle; 1 Mart- 31 Aralık 2019 dönemini kapsayacak şekilde yasaya dönüştürüldü.