Meclis heyeti Ankara'daki temaslarını tamamladı

Ankara’da temaslar yapan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, TBMM bünyesinde son görüşmesini Recep Akdağ Başkanlığındaki Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komisyon Başkanı Recep Akdağ, heyeti Mecliste ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, KKTC’nin her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Akdağ, KKTC halkının yıllardır özgür bir halk olarak birçok sıkıntı ile mücadele ettiğinin bilincinde olarak geçmişte ve gelecekte de her konuda desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Akdağ, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyeliğe kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, KKTC’nin Egemen Eşitliği, Maraş Açılımı ve Doğu Akdeniz'de hakları konusunda desteklerinin de tam olduğunu sözlerine ekledi.