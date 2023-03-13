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Meclis Heyeti, Bahreyn’de PAB Toplantısının Açılışına Katıldı…

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Meclis Heyeti, Bahreyn’de PAB Toplantısının Açılışına Katıldı…
Meclis Heyeti, Bahreyn’de PAB Toplantısının Açılışına Katıldı…

Bahreyn’nin başkenti Manama’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi heyeti, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısının 146’ıncısın açılış etkinliğine katıldı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki heyette Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay ile KKTC’nin Bahreyn Temsilcisi Umut Koldaş yer aldı.

137 ülkenin katılım gösterdiği açılış etkinliğinin ülke bayraklarının sergilendiği bölümünde KKTC bayrağı da yerini ilk kez aldı.

Açılış konuşmalarının yer aldığı etkinlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’in videolu mesajı da gösterildi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

 

BAHREYN, PAKİSTAN , Azerbaycan VE TÜRKİYE HEYETLERİ İLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ.

 

Cumhuriyet Meclisi heyeti PAB temasları çerçevesinde etkinliğin gerçekleştiği Sühail Merkezinde Pakistan heyeti ile bir araya geldi.

Pakistan Parlamentosuna mensup senatörler Farooq H. Naek, Hod,  Mushahid Hussain ve Mr. Musa Gillani ile görüşme gerçekleştiren Meclis heyeti, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında devam eden işbirliklerinin ileriye taşınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KKTC Milletvekilleri, Pakistan heyetine Uluslararası alanlarda Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

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Meclis heyeti bir sonraki görüşmesini Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen PAB toplantısında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)  mensup Milletvekilleri Ravza Kan Kavakcı ve Arife Polat Düzgün ile yaptı. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da yer aldı.

Görüşmede depremden dolayı duyulan üzüntü karşılıklı olarak dile getirilirken Türkiye heyeti depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti ve yaraların sarılması konusunda işbirlikleri konuşuldu.

KKTC heyeti de Türkiye’deki can kayıpları için başsağlığı dilerken KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan Deprem Araştırma Komitesinin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı’nın ardından diğer uluslararası örgütlerde de KKTC’nin üyeliğinin yer alabilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

KKTC Milletvekilleri PAB toplantısı için  bir çok ülkeden Bahreyn’e gelen konuk ülkelerin Milletvekilleri görüşme imkanı buldu.

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