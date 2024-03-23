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Meclis heyeti Cenevre’de…

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Cumhuriyet Meclisi, İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan 148. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı’nda (PAB) temsil ediliyor.
Meclis heyeti Cenevre’de…

Meclisten verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyette, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar yer alıyor.

Heyette ayrıca Meclis’te görevli Mütercim Tercüman Milhan Lakadamyalı da bulunuyor.

Meclis heyeti, İsviçre’de ilk görüşmesini PAB toplantısı için Cenevre’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine mensup (TBMM) milletvekilleri ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, TBMM heyetinde AK Parti’den Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ile Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ‘nın yanı sıra Türkiye’nin BM Ofisindeki Daimi Temsilcisi Güven Begeç yer alırken KKTC’nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü de görüşmede hazır bulundu.

Meclis heyetinin bugün PAB Genel Kuruluna katılan bazı ülke temsilcileri ile bir araya gelmesi ve "Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı"nda yer alması bekleniyor.

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