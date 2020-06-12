Meclis Hukuk Komitesi Bilişim Suçlari Yasa Tasarisini Oylamaya Başladi

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Bilişim Suçları Yasa Tasarısını madde madde görüşüp oylamaya başladı.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında tamamlayıp Meclis Genel Kuruluna havale etmeyi hedefliyor.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdalen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, hukukçu Sevilay Tacel ve Mehmet Cezar katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Mevcut yasa tasarısında bulunmayan; künyesi olmayan haber sitelerinin erişiminin engellenmesi, izinsiz faaliyette bulunan sanal bet sitelerinin erişiminin engellenmesi, kişisel banka hesap bilgilerinin yayınlanması gibi konular da komite gündeminde tartışılmaktadır.”