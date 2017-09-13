Meclis Hukuk Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürdü.
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Erdal Özcenk, TKP Yeni Güçler Milletvekili Mehmet Çakıcı, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif, UBP Milletvekili Zorlu Töre ve Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.
Komite toplantısına, Başbakanlık’tan Metin Beyoğlu ve Bügem Kırgın de katıldı.
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