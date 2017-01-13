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Meclis Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Meclis Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10:00’da UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusundaki İşbirliği Protokolü Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

İlgili bakanlığın görevlileri de görüşlerini izah ettiği toplantıya, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.

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