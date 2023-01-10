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Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi belediyelerle ilgili tasarıyı görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi belediyelerle ilgili tasarıyı görüştü

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/ 2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı madde madde oylamaya devam etti.

Tasarıyla ilgili görüşmelere bir sonraki toplantıda da devam edilecek.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

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Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da katıldı.

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