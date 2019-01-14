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Meclis İdari Komite Ktezo Yasa Tasarısını görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 13:15’te  toplandı.
Meclis İdari Komite Ktezo Yasa Tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 13:15’te  toplandı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Esnaf  ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nın (KTEZO) madde madde görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak,  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan Komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz,

Komite üyeleri; CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili  Hasan Topal katıldı.

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