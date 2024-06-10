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Meclis Kapalı ancak Bilgiler açık!

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Tatar, Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmelerle ilgili Meclisi bilgilendirmek adına Genel Kurul’a katıldı, oturum UBP’li vekillerin talebi ve oylarıyla kamuoyuna kapatıldı.
Meclis Kapalı ancak Bilgiler açık!

Ongun Talat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Az önce Mecliste kapalı oturumda Ersin Tatar'ı dinledik...

Hükümet vekilleri verdikleri oylarla oturumu halkın izlemesine kapattılar.

Böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna açıklanması uygun olmayan, gizli bilgileri bizimle paylaşacağını düşünürsünüz değil mi?

Alakası bile yok... Bildiğiniz, düz Ersin Tatar propaganda konuşması... Basına zaten halihazırda anlatmakta olduğu hikayeleri, ezberlenmiş kalıpları bir de Meclis kürsüsünden dinledik... Zaten müzakere süreci olmayan koşullarda neyin gizli bilgisi olacaktı, o da ayrı mesele...

Peki kapalı oturumun sebebi ne? Maksat Sn. Tatar'ın az sonra vereceğimiz cevaplar ve soracağımız sorular karşısında halk önünde zor durumda kalmaması.

Halbuki bu, halkın önünde yapmamız gereken bir tartışmaydı. Ama Ersin Bey bundan kaçındı. Salona gerine gerine girişini fotoğraflattı, şimdi "Meclisi bilgilendirdiği" yönündeki haber basına servis edilecek.

Gerçekte ise halk önünde görüşlerini savunma cesaretini gösteremeyen, misyonunu tamamlamış bir atanmış Cumhurbaşkanı olarak buradan ayrılmış olacak.”

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