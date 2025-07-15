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“Meclis, KKTC’nin tanınması gerektiğine dair bir kararı ivedi olarak almalı”

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TMT Mücahitler Derneği ve beş dernekten ortak açıklama: New York’taki 5+1 toplantısı öncesi, iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve KKTC’nin tanınması siyasetinden vazgeçilmemesi çağrısı yapıldı.
“Meclis, KKTC’nin tanınması gerektiğine dair bir kararı ivedi olarak almalı”

Yedi örgüt yaptığı ortak açıklama yaparak, Barış Harekatı’nın bu yılki 51’nci yıldönümü ve New York’ta yapılacak 5+1 toplantısı öncesinde görüşlerini paylaştı.

KKTC’nin tanınması siyasetinden geri dönülemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Barış Harekatı’nın önemi de anlatıldı.

Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşananların da özetlendiği açıklamada, New York’ta Türk tarafının belirttiklerinin kabul edilmemesi halinde başka bir konferans yapılmasına onay verilmeyeceğinin ortaya konulması gerektiği vurgulandı.

Rum tarafının tutuklamalarına son vermemesi halinde en sert karşı önlemlerin alınacağının da ortaya konmasının istendiği açıklamada, “Bu bağlamda ivedilikle Rum kesimini caydırıcı bir eylem planı hazırlanmalı ve bu plan cesaretle uygulanmalıdır.” denildi.

 

 

KKTC’nin tanınmasına ve ekonomik güçlenmesine yönelik politika izlenmesinin istendiği açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Örgütü üyelerine yönelik diplomatik çabaların da artırılması önerildi.

“Bizlere verilen sözler tutulmalı, KKTC Meclisi federasyonun artık bir çözüm şekli olamayacağı, KKTC’nin tanınması gerektiğine dair bir kararı ivedi olarak almalı ve kamuoyuna açıklamalıdır.” denilen açıklamada, halk ile egemen devletin uluslararası alanda hak ettiği yere taşıyacak politikalar izlenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı adayı olacak olanların en önemli görevlerinin bağımsız, egemen Devletimizi korumak olduğunun bilinci ile hareket etmeli, bunun dışındaki söylemleri bir tarafa atmayı görev bilmelidir.

Türkiye ile KKTC arasında her alanda bağlar daha da ileri taşınmalı, bir an önce Türkiye ile KKTC arasında bir enterkonnekte elektrik enerjisi bağlantısı kurulmalıdır.

Türkiye ile KKTC yetkilileri KKTC Devleti’nin ekonomik olarak güçlenmesi, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için alınması gereken tedbirleri ivedi olarak almalı Devletin zafiyet yaşamasının mutlaka önüne geçilmelidir.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini sağlamaya devam etmesi, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili tarihi hak ve hukukuna asla halel gelmemesi kırmızı çizgimizdir. Hiç kimse bu konularda bizlerden en küçük bir gerileme beklememelidir.

Maraş KKTC toprağıdır ve bir an önce gerekmesi halinde Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası ile diğer yasalarda değişiklikler de yapılarak hak sahiplerine hakları verilmeli, yaşayan bir kente dönüştürülmelidir.

Eşdeğer Mal Komisyonu bir an önce çalışır hale getirilmeli, vatandaşların mağduriyetleri giderilmelidir.”

 

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