Meclis Komiteleri çalışmalarına devam ediyor, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” oy birliği ile geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden 6 Ekim 2022 tarihinde oybirliği ile geçerek Genel Kurula sevk edilen “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” hakkında toplumu bilgilendirmek üzere Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından hazırlanan Komite Günlüğü’ne açıklamalarda bulundular.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Üyeleri ile birlikte tüm yaz boyu yoğun bir şekilde çalışarak yaklaşık on bir yıldır raflarda bekleyen “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Canaltay, söz konu Yasa Tasarısı’nın oybirliği ile geçmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili yetkinin siyasetin elinden alınıp, yürütme olarak görev yapacak [OSB yönetiminden sorumlu] ayrı bir komiteye verileceğini söyledi. Komite ile ilgi olarak Başkan Canaltay, üyelerinin Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Belediyeler Birliği ve özel ve özellikli sanayi bölgeleri kurulacaksa oradan da gelecek yetkililerden oluşacağını söyledi. Canaltay, “söz konusu komite kendi kararlarını kendisi verip, sanayi bölgelerinin yönetimini sağlayacak. Bu aslında çok büyük bir değişim olacak. Bu ülkede üretimi teşvik etmek istiyoruz ama sanayi bölgelerinin durumlarını da görüyoruz. Yer bulunamıyor” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” ile özel sanayi bölgesi kurmak isteyen yabancı yatırımcılara da bu hakkın tanındığını vurguladı. Canaltay, “20 Milyon avroluk bir yatırımla, yabancı yatırımcıların ülkede sanayi bölgesi kurabilecekler” diye konuştu.

Canaltay, söz konusu yasa tasarısı ile üretim yapmak isteyenler için sanayi bölgelerinin teşvik edileceğini, yatırım yapmak isteyen sanayiciler ile gerçekten üretim yapacak olanların öncelikli olacağı, komitenin kriter puanlaması ile sanayi bölgelerinden yer almak isteyenlere öncelik verileceğini vurguladı. Canaltay, önceliğin kadınlara ve gençlere verileceğini, bunun da kriter puanlarına yansıtılarak yapılacağını söyledi.

Başkan Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bahse konu Yasa Tasarısı’nın ele alınma süreçlerinde Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Komite toplantıların birçoğuna katılarak tasarının komiteden oybirliği ile çıkması için büyük katkı koyduklarına da dikkat çekti ve kendilerine teşekkürlerini sundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay sözlerini şöyle sonlandırdı: “tüm sanayicilerimize ve iş insanlarımıza hayırlı olsun, (muhalefetle birlikte) uyumla çalışarak yasaları çıkarabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Ekonomimize katkı sağlayacak yeni yasaların da çıkması için çalışmaya devam edeceğiz”



TOROS

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros ise iki dönem Ticaret Odası Başkanlığı yapmış birisi olarak mevcut sanayi bölgelerinin aslında amacına nasıl hizmet etmekte zorlandığını çok iyi bildiğini söyledi. Toros, “gerçek anlamda ülkenün sanayisine, ihracatına ve yerel beşeri sermayesinin etkin kullanımına hizmet edecek sanayicilere, sanayi bölgelerinde nasıl yer bulamadıklarına tanık olduk” dedi ve bu yasa tasarısının tohumlarının o dönemde kendileri tarafından atıldığını; ancak aradan 6-7 yıl geçmiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Meclisi’ne bu yasa tasarısını getirecek istikrarlı bir hükümet olmadığını belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun ise konuya öncelik vererek bahse konu Yasa Tasarısını meclise getirdiğini belirten Komite Başkan Vekili Toros, “böyle bir yaklaşım karşısında, Ana Muhalefet partisi olarak katkılarımızı esirgemedik” diye konuştu.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, Tasarının yasallaşması ile “kamu-özel işbirliği prensibine dayalı bir yaklaşımın” getirileceğini vurguladı. Toros sözlerini şöyle sürdürdü: “böylelikle organize sanayi bölgelerinin bir komisyonu olacak. Yani bunları yönetecek olan bir yürütme organı kurulacak. Bu komisyonda sadece bakanlığın müsteşarı, temsilcisi, sanayi dairesi değil, aynı zamanda sanayi bölgelerinin paydaşları olan sanayi odası, ticaret odası, esnaf ve zanaatkârlar odasının temsilcilerinin de yer alacağı, katılımcı prensibe dayalı bir yürütme organı olacak. Sanayi bölgelerinin ve kurulacak olan yeni sanayi bölgelerinin yönetimi sanayi bölgelerindeki kiracılardan oluşturulacak bir bölge kurulundan başlayarak ekonomi bakanlığına kadar uzanan bir görev dağılımı zinciri olacaktır”.

Katılımcılık ilkesinin önemine de değinen Başkan Vekili Toros, “bugüne kadar sanayi bölgelerinin amaçlarına hizmet etmemesinin en büyük nedeni katılımcı anlayışın noksanlığıydı. Dolayısıyla ben bu yaklaşımı selamlıyorum ve destekliyorum. CTP olarak biz sorumluluğumuzun bilinci içerisinde biz bu Yasa Tasarısını detaylandırdık, iyileştirdik ve tam bir görüş birliği içerisinde komite aşamasını tamamladık. Kısmetse gelecek pazartesi de Genel Kurul aşamasını tamamlayıp bunu yasallaştıracağız, yürürlüğe koyacağız” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın komitede geçirdiği dönüşümle ilgili olarak Tasarının ilk halinde Ticaret Odası’nın Sanayi Bölgeleri Komisyonu’nun dışarısında bırakıldığını belirterek ancak şimdi dahil edildiklerini vurguladı. Başkan Vekili Fikri Toros şöyle konuştu: “Ticaret Odası iş dünyamızın en önde gelen bir temsilcisi kurum niteliğindedir. Üyeleri sadece ticaretle değil, üretim, yan sanayi, ham madde üretimi yapan kişilerden de oluşur. Bu sebeple Ticaret Odasının sanayi bölgeleri komisyonunun dışında kalması bize göre doğru değildi. Biz bunu gerekçeleriyle anlattık ve iktidar komite üyeleri de bunu takdir ettiler ve Ticaret Odası da bu komisyona dâhil edildi”