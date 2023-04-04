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Meclis Komitesi Ankara’da

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Meclis Komitesi Ankara’da
Meclis Komitesi Ankara’da

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Türkiye’de temaslarda bulunuyor.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki heyet, bu amaçla Ankara’ya gitti.

Heyet ilk Ankara temasları öncesi ilk ziyaretini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e yaptı.

Anıtkabir’de mozeleye çiçek bırakarak saygı duruşunda bulunan heyet daha sonra Misak- Milli Kulesine geçti.

Heyet Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Elim bir surette ve acı etrafında tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak birbirine kenetlenen Aziz Türk Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Geçici ve Özel Komitesi Başkanı olarak, değerli komite üyelerimiz ile birlikte yüksek huzurunuzdayız.
Türk Milleti “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen, tarihinin en büyük Deprem felaketi ile sarsılmış; Anadolu Halkı ile Kıbrıs Türk halkını derinden etkilemiş; ülkemizin üzerine hüzün çökmüştür. Depremin olduğu 6 Şubattan bugüne çok şey değişmiş; deprem vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bizlerden koparıp almıştır. Yitip giden canları, parçalanan aileleri gördükçe, aslında acı nedir hiç bilmediğimizi anladık. En sevdiğini yitirenlere, genç yaşında hayalleriyle göçüp gidenlere artık bir borcumuz var onu kanıksadık.
Acımızın, vicdanımızın ve hüznümüzün bir nebze olsun rahatlaması için yine sizin ilkelerinize ihtiyaç duyuyoruz.
Cumhuriyeti kurarken ifade ettiğiniz gibi, “Adalet”, “halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle” dağıtılmalıdır. Fikir inkılaplarınız üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargısına ve yüksek adalet anlayışına güvenimiz tamdır.
Depremde hayatlarını kaybeden insanlarımıza mezar olan binalarla ilgili tüm sorumlular hakkında Türkiye Cumhuriyeti yargısının dağıtacağı adalete inancımızı belirtirken, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcileri olarak bizlerin de bu süreci yakından takip edeceğimizin sözünü Milletim adına yüksek huzurunuzda vermek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki adalete sahip çıkmak Cumhuriyete ve Millete sahip çıkmaktır. Ömrümüz olduğu müddetçe bu acıyı Anavatan Türkiye`mizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.”

Hasiopoğlu Başkanlığındaki heyette; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu bulunuyor.
Heyetin bugün Türkiye Büyük Millet nezdinde temaslarda bulunması, yarın ise Adıyaman’a geçmesi bekleniyor.

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