Meclis Komitesi Belediyeler Yasa Tasarısı İçin Toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele almak için toplantı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantıda, birleştirilerek görüşülmesi kararı alınan “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)” ele alındı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Mehmetcik Belediyesi, BES ve Bel-Sen’den yetkililer katılarak konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali katıldı.