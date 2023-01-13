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Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü

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Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü.
Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.           

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Komite, “Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No: 5/1/ 2022)” ve “Hal Yasa Tasarısı (Y.T No:36/1/2022)” gündemi ile toplandı. Komite, “Hal Yasa Önerisi” (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No:5/1/2022)'ni, “Hal Yasa Tasarısı (Y.T No: 36/1/2022)” altında birleştirerek görüşme kararı almıştı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite,  ilgili yasa tasarısının genel görüşmesine devam etti. Komite tasarı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, KKTC Seracılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Çiftçiler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Patates Üreticileri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, Komite üyesi UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.

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