 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.201
  • Altın 146,966
  • Dolar 3,4767
  • Euro 4,1728
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
FLAŞ HABERGönyeli'de kokain: 3 kişi tutuklandı

Meclis Komitesi Seçim Yasa Tasarısını görüşmeyi sürdürdü

» »
Meclis Komitesi Seçim Yasa Tasarısını görüşmeyi sürdürdü
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün  saat 10.00’ da  toplandı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan Komite’ye; DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili  Erdal Özcenk, TDP Milletvekili Zeki Çeler,  Bağımsız Milletvekili  Mehmet Çakıcı, ve Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz  katıldı.

Komite toplantısında, Başbakanlık’tan Metin Beyoğlu, Bügem Kırgın, Zeynep Denner ve Seçim Mukayyidi Hurşide Paşa da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu video KKTC'de viral oldu!20 Eylül 2017 Çarşamba 11:06
  • GİAD, Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı düzenliyor20 Eylül 2017 Çarşamba 10:54
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?20 Eylül 2017 Çarşamba 10:09
  • “DAÜ Eğitim ve Yönetim Kurumu ve DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısı” görüşüldü20 Eylül 2017 Çarşamba 09:58
  • KKTC, 'Kıbrıs Türk Devleti' olarak temsil edildi20 Eylül 2017 Çarşamba 09:24
  • Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta20 Eylül 2017 Çarşamba 09:14
  • Sağlık Bakanı Sucuoğlu'na mesaj var20 Eylül 2017 Çarşamba 09:03
  • Bakan açıkladı: “9+1 izinleri durdurulmuştur”19 Eylül 2017 Salı 18:07
  • BEM çalışanlarına "afete hazır işyeri" eğitimi verildi19 Eylül 2017 Salı 16:47
  • Memleketi tuvalete çevirdiler!19 Eylül 2017 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti