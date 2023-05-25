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Meclis Komitesi 'Siyasal Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’ni Meclis’e sevk etti

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oy birliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.
Meclis Komitesi 'Siyasal Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’ni Meclis’e sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre komite, ilk olarak gündeminde bulunan, UBP Grubu adına Özdemir Berova, CTP Grubu adına Erkut Şahali, DP adına Hasan Tosunoğlu ve YDP adına Talip Atalay’ın öneri sahibi olduğu “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Komite daha sonra gündemi gereği UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyonoğlu ve Yasemi Öztürk’ün öneri sahibi olduğu “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılık, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini Komiteye aktardılar.

Toplantıda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı.

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