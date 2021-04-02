Meclis Komitesinde Hal Yasa Tasarısı’nın Görüşülmesine Devam Edildi

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinde, Hal Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildi.

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinde, Hal Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplanarak gündemindeki tasarıyı görüştü. Hal Yasa Tasarısının görüşülmesine bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Hal Yasa Tasarısının, sebze ve meyvenin ticaretinin kayıt altına alınması, sağlık kurallarına uygun ticaretinin yapılabilmesi, üretici haklarının korunabilmesi, yasa dışı durumlarda uygulanacak yaptırımların belirlenebilmesi için hazırlandığı kaydedildi.

Taçoy başkanlığında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner ve Erkut Şahali ile HP Milletvekili Tolga Atakan’ın katılımıyla yapılan Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun da katıldı.