Meclis maratonu başlıyor!

Meclis'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açılış günü ve devamında sürecek olan Genel Kurul günlerinde Genel Kurul salonunda bulunan basın locasından oturumları, sadece TAK ve BRT takip edebilecektir.
Basın Locası haricindeki dış mekanların tümünde dileyen basın mensupları, 72 saat içerisinde yapılmış Antijen ya da PCR testlerini ve temsil ettikleri basın kuruluşun kartlarını ibraz ederek görevlerini yapabileceklerdir. (Sadece dış mekanlarda)
Pandeminin durumu ve Başkanlık divanı kararlarına göre önümüzdeki günlerde söz konusu kararlarda değişiklikler olabilecektir.
Genel Kurul oturumlarına ait video ve fotoğraflar, bu süre zarfında yine basın büromuz tarafından servis edilecektir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.