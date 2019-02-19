Meclis Olağanüstü Toplandı

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendiriyor.
Kapalı gerçekleştirilen olağanüstü birleşimde, parti başkanları 15’er, milletvekillerine de 5’er dakikalık konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendiriyor.
Kapalı gerçekleştirilen olağanüstü birleşimde, parti başkanları 15’er, milletvekillerine de 5’er dakikalık konuşma yapacak.
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