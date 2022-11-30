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Meclis Olağanüstü Toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 14.00’te Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisinin görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor.
Meclis Olağanüstü Toplanıyor

Bahse konu Yasa Önerisi, belediye meclisi üyeliklerine aday gösteren bazı siyasal partilerin Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal edilen listelerini yeniden düzenlemesine olanak sağlıyor.

Yasa Önesi’nin kabul edilmesi halinde, aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili İlçe Seçim Kurullarına yarın saat 18.00’e kadar başvurarak, cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek.

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