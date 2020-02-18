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Meclis önünde deterjanlı eylem

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Milletvekillerini ve hükümeti Cumhuriyet Meclisi önünde düzenledikleri deterjanlı eylemle protesto eden “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” grubu üyeleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Meclis önünde deterjanlı eylem

Milletvekillerini ve hükümeti Cumhuriyet Meclisi önünde düzenledikleri deterjanlı eylemle protesto eden “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” grubu üyeleri mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Meclis önüne deterjan döküp, suyla köpürten süpürge ile süpüren vatandaşlar, milletvekillerini ülke sorunlarına duyarsız olmakla suçladı.

Basın, eylemle ilgili habere yer vermediği, sendikalar da böyle bir eyleme destek belirtmediği gerekçesiyle eleştirildi.

Yaklaşık 30 araçla gerçekleşen eylem kapsamında vatandaşlar saat 11. 00 sıralarında Haspolat’ta toplandı.

Polis, araçlarının dikiz aynalarına sarı balon, camlarına da “Memlekete 5 Paralık Yararı Olmayanlar Hu Hu”, “Yollarda Ölen İnsanların Ah’ları Üzerinizde” “Ne İşe Yararsınız Be?” gibi pankartlar asan eylemcilerin araçlarla Meclis önüne geçmesine izin vermedi.  Araçlar Girne Kapısı’nda bırakıldı, Meclis önüne yaya gidildi.

MARAŞALİ: “SESİNİZİ DUYURMAK BU KADAR ZOR MU?”

Grubun kurucusu Fikri Maraşali, Meclis önünde basına açıklama yaptı. Maraşali, üzerlerine aldıkları sorumluluğun uzaktan kolay gibi göründüğünü ama bu güne kadar kimsenin hiçbir yere bağlı olmadan sokağa çıkmaya cesaret edemediğini söyledi.

Eyleme katılımın az olmasına da tepki gösteren Maraşali, “Bizi akşam eylemi yaptık diye eleştirdiniz. Buyurun size gündüz eylemi…Burada kaç insan var? Sesinizi duyurmak bu kadar zor mu? Her şey mi dört dörtlük?” ifadelerini kullandı.

Fedakarlık ve birliktelik olmazsa hiçbir şeyin başarılamayacağını söyleyen Fikri Maraşali, “Umut istiyorsunuz. 28 yaşındaki bir genç olarak ben umudum. Umut evde şömine başında oturarak, telefonda yorum yaparak kazanılmaz…Ben söz verdim, 10 kişi de olsa bu eylemleri yapacağım. Sözümün arkasında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öncesinde bu oluşuma destek sağlayan basının susturulduğunu da savunan Maraşali, “İlk zamanlar yanımızda olan medya, sessizleştirildi, uzaklaştırıldı. İşinden edilenler oldu. Fikirlerimizi, bizi bizden başka kimse özgürleştirilemez. Ömür boyu kapalı zihinlerle yaşayamazsınız… Kendinizi geliştirmek sizin elinizde, mecliste oturanların değil… ” ifadelerine yer verdi.

Maraşali, ülkede yaşayan insanların bir şekilde susturulduğunu, gençlerin sistemsizlik yüzünden göç ettiğini belirterek, “Ben göç etmek istemiyorum” dedi.

MAYPA’DAN BASINA VE SENDİKALARA TEPKİ

Eylem komitesi üyelerinden Serdinç Maypa, gazetelerde eylemle ilgili habere yer verilmediğini söyleyerek, eylemi takip etmek için gelen basın mensupları aracığıyla medya patronlarına sitem etti.

Milletvekillerini “Umursuz, gamsız, gailesiz” diye niteleyen Maypa, “Yakında Fikri ile yollara çıkacağız… Basından başka arkadaşlarımız da bizimle olacak. Halkla konuşacağız… Bakalım halkın onlar için söylediklerini duyduklarında ne yapacaklar” şeklinde konuştu.

Neden deterjanlı eylem yaptıklarına değinen Maypa, “Meclis’i simgesel olarak Mintax ile temizlemeye geldik. Sayın Ulaştırma Bakanı neden bu deterjanı kullandığımızı iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Maypa, polisin Meclis önüne gelmek isteyen eylemcileri böldüğünü de savunan Serdinç Maypa, 3 defa miting düzenlediklerini ama hiçbir siyasinin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Sendikaları da eleştiren Maypa, sadece Hür-İş ile El-Sen’in eylemcilere sahip çıktığını söyledi.

Serdinç Maypa, her eylem yerinden temizlik yaparak ayrıldıklarını, Meclisin önüne dökülen deterjanların belediye tarafından suyla temizleneceğini de söyledi.

“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medyada kurulan grubun üye sayısı 41 bini aştı.

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