Meclis önünde eylem.. Gerginlik yaşanıyor.. (CANLI ANLATIM)

Meclis önünde eylem.. Gerginlik yaşanıyor..

Belediyelerinin kapatılmasına karşı çıkan eylemciler Meclis önünde...

Belediyelerinin kapatılmasına karşı Meclis önünde günlerdir kamp kuran ve eylem yapan çalışanlar öfkeli.

Sabah saatlerinde Meclis kapısının önüne yığılan çalışanlar, pankartlar açtı, ‘hükümet istifa’ sloganları attı.

İş araçları da Meclis’in kapısına sürüldü. Polis, Meclis’te geniş güvenlik önlemleri aldı.



Çalışanlar, istedikleri yönde bir sonuca ulaşana kadar, eyleme şiddeti artırarak devam edeceklerini bildirdi.

Meclis önü giderek kalabalıklaşıyor...

YALINKAYA: "GERİ ÇEKİLENE KADAR..."

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya, mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.

Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya, bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan bu reforma karşı olduklarını yineledi.

Eylemciler Meclis kapısını zorluyor...

Eylemde "Kurtuluş Yok Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz" sloganları atılıyor...

Meclis Komitesi'nde Belediyeler Değişiklik yasa tasarısı komite halen toplanmadığı için konuşulmaya başlanmadı.

Çatalköy Belediye çalışanları eyleme desteğe geldi.

Belediye araçları Meclis önüne yığılmış durumda..

Araçlardan sürekli kornalar çalınıyor...

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